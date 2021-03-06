وسائل الإعلام السودانية: زيارة الرئيس السيسي تؤكد المصير المشترك بين البلدين

أولت الصحف السودانية، اليوم السبت، اهتماما كبيرا بالزيارة الأولى التي يجريها الآن الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إلى الخرطوم، والتي سيعقد خلالها لقاءات عدة مع مسؤولي الدولة الشقيقة وقيادتها، لبحث دعم التعاون وآخر التطورات.وتحت عنوان "السيسي في السودان للتباحث في ملفات هامة على رأسها أزمة سد النهضة"، بدأت صحيفة "الراكوبة نيوز"، حديثها عن الزيارة، موضحة أن الرئيس السيسي، يجري زيارة قصيرة تستغرق عدة ساعات يلتقي خلالها الفريق أول عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، والدكتور عبد الله حمدوك، رئيس الوزراء السوداني، لبحث ملف علاقات التعاون بين مصر والسودان فى كل المجالات.وأشارت الصحيفة إلى أنه سيتم استعراض آخر التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك خاصة الأوضاع في أفريقيا وسد النهضة الإثيوبي، متطرقة إلى تأكيد السيسي خلال لقائه وزيرة الخارجية السوادنية مريم الصادق المهدي، الثلاثاء الماضي في القاهرة، على موقف مصر الثابت من حتمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم فيما يخص ملء وتشغيل السد، بما يراعي عدم الإضرار بدولتي المصب ويحافظ على حقوقهما المائية.من جانبها، قالت صحيفة "المشهد السوداني"، إن جلسة المباحثات الثنائية بين الرئيس السيسي والبرهان، ستشهد نقاشات متعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، تجسيدًا للإرادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.ولفتت إلى أن الرئيسين سيتباحثان حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.واهتمت صحيفة "حكايات"، بمراسم الاستقبال التي أعُدت لاستقبال الرئيس السيسي، قائلة، إن رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، استقبل الرئيس السيسي في مراسم استقبال عُزِف فيه السلام الجمهوري للبلدين ومن ثم تفقد الرئيسان حرس الشرف.بدورها، قالت صحيفة "الانتباهة"، إن زيارة الرئيس السيسي للخرطوم، تاتي في إطار التواصل المستمر بين القيادتين بما يعكس حيوية وخصوصية العلاقات بين البلدين والشعبين الشقيقين، فضلا عن اللقاءات والزيارات العديدة التي يقوم بها المسؤلون في كل من الخرطوم والقاهرة.أما صحيفة "الصيحة"، فألقت الضوء على الاستعدادات السودانية لاستقبال الرئيس السيسي، موضحة إن وفد مقدمة الرئيس وصل الجمعة على متن طائرتين، تقلان إلى جانب وفد المقدمة والتأمين، عربات رئاسية، مشيرة إلى أنه عقب مراسم الاستقبال للزيارة التي ستستغرق حوالي خمس أو ست ساعات، دخل الرئيسان مباحثات مغلقة بالقصر الجمهوري، سيٌثير فيها ملفاتٌ مهمّةٌ ذات أهمية مُشتركة يتصدّرها ملف سد النهضة والعلاقات الثنائية.وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم، إلى العاصمة الخرطوم في زيارة رسمية إلى جمهورية السودان.وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بسام راضي، بأن زيارة الرئيس إلى السودان، والتي تعد الأولى من نوعها عقب تشكيل مجلس السيادة الانتقالي، تأتي ترسيخًا لجهود مصر بقيادة الرئيس لدعم السودان وشعبها الشقيق خلال المرحلة التاريخية الحالية الهامة الذي يمر بها، بالاضافة الى الحرص على التنسيق المشترك وتوحيد الرؤى والمواقف بين البلدين تجاه مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك.ومن المقرر أن تشهد زيارة الرئيس للخرطوم عقد قمة مصرية سودانية، فضلًا عن عددًا من اللقاءات الثنائية مع كبار القادة والمسئولين السودانيين، وذلك لمناقشة مختلف الملفات المتعلقة بالتعاون المشترك وسبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً على الصعيد العسكري والأمني والاقتصادي، وذلك تجسيدًا للارادة القوية المتبادلة بين البلدين الشقيقين لتعزيز أطر التعاون بينهما في كافة المجالات وبما يسهم في تحقيق مصالحهما المشتركة.كذلك من المقرر أن تشهد الزيارة التباحث حول أهم التطورات فيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والقارية، خاصةً قضية سد النهضة، والأمن في البحر الأحمر، وتطورات الأوضاع على الحدود السودانية.