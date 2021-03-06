البابا فرنسيس: لن يكون هنالك سلام دون التعايش السلمي

غادر بابا الفاتيكان، البابا فرنسيس الثانى، قبل قليل، مدينة أور التاريخية، بعد إلقاء كلمته حول السلام.وأكد البابا، خلال زيارته التاريخية لمدينة أور، أن الإرهاب يستغل الدين ويجب منع استغلال الدين كغطاء.وقال البابا، في كلمته: "السماء تمنحنا الوحدة، وهذا يعزز أخوتنا، ولا يجب أن يعمل كل منا بمعزل عن الآخر، فنحن من يجب أن يعمر الأرض، وأن أخوتنا تدفعنا للعيش بإنسانية".وتابع: "مات الكثير من الأزيديين وأسيء معاملة الكثيرين منهم، لاسيما الأطفال، ولن يكون هنالك سلام دون التعايش السلمي وأناس يساعدون بعضهم بعضًا، ولا سلام دون تفكير بعضنا ببعض، وأن السلام سوف يجمعنا معًا ويجنبنا الصراعات، لنصلي من أجل جميع الشرق الأوسط، وأن بيتنا واحد، ونحن من يجب أن نجعل للإنسانية قيمةً أكبر".