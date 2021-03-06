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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

دروس إلكترونية وفراغات ذكية.. «التخطيط» تبحث أهم مبادرات التعليم

السبت 06/مارس/2021 - 12:06 م
هالة السعيد
هالة السعيد
أميرة ممدوح
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ناقشت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، مع الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مستهدفات الاعتمادات الاستثمارية المقترحة بخطة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني للعام 2022-2021، وكذا مبادرات الوزارة والتي تضمنت الدروس الإلكترونية، بدء إتاحة الشاشات الإلكترونية في المرحلة الإعدادية، والفراغات الذكية، ومنصات التعليم عن بعد، إلى جانب إعادة صياغة قاعدة بيانات للتلاميذ متوافقة مع قواعد البيانات فى باقى الجهات.

كما تطرق اللقاء إلى الإنجازات المستهدفة لوزارة التربية والتعليم من حيث تطوير التعليم بتحديث البنية الأساسية لمدارس التعليم الثانوى العام، وتحسين جودة النظام البحثى والتكنولوجى، بتطوير تكنولوجيا التعليم لمراحل التعليم المختلفة، فضلًا عن المدارس المصريه اليابانية بتطوير العملية التعليمية، حيث تقديم بعض نماذج التعليم اليابانى فى مراحل التعليم الأساسى، كما تمت الإشارة إلى الفراغات الذكية كأحد الإنجازات المستهدفة بالعمل على تقليل الكثافات وللاستخدامات المختلفة، فضلًا عن مناقشة تطوير معسكرات التربية الرياضية، المدينة التعليمية بـ6 أكتوبر، المراكز العلمية الاستكشافية، مدارس المتفوقين.

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