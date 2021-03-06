احتل موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2021 محرك البحث العالمي جوجل خلال الساعات القليلة الماضية من قبل الطلاب وأولياء أمورهم خاصة عقب انتهاء الامتحانات يوم 4 مارس الجاري بنظام الورقة الامتحانية الموحدة التي تشمل كافة أجزاء المنهج الدراسي، لذلك يستعرض الدستور رابط الحصول على النتيجة وخطوات الحصول عليها.

موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2021

يتم حاليا رصد درجات الطلاب وأعمال الكنترول لإعلانها في أقرب فرصة وذلك عقب الانتهاء من عملية تصحيح الامتحانات التي تم إجراؤها بنظام الورقة الامتحانية الموحدة التي تشمل كافة أجزاء المنهج الدراسي لجميع المواد مما سهل عملية التصحيح خاصة عقب تدريب الطلاب على نماذج الامتحانات الاسترشادية التي وضعتها وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني على موقعها الرسمي لقياس فهم الطلاب للمناهج الدراسية التي تم تدريسها بنظام التعليم عن بعد الذي تم ابتكاره لاستمرار العملية التعليمية في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

رابط على نتائج طلاب صفوف النقل

أتاحت وزارة التربية والتعليم و التعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) ، يتيح للراغبين من أولياء الأمور الحصول على نتيجة أبنائهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول دون الذهاب إلى المدارس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي ظهر في مدينة ووهان الصينية أواخر عام 2019 ويقضي على الخلايا المناعية في الجسم عقب اختراقه من قبل الجهاز التنفسي والقضاء على الأجهزة الحيوية حتى تتسبب في الوفاة الفورية و تفعيلا لقرار الحكومة بتقديم الخدمات الالكترونية للمواطنين.

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خطوات الحصول على نتيجة طلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية

يتابع أولياء الأمور موعد إعلان نتيجة الصف الثاني الإعدادي 2021 للدخول على رابط بوابة نتائج التعليم الأساسي والحصول على النتيجة بإتباع الخطوات التالية :-

تسجيل الدخول على بوابة نتائج التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط ( من هنا)

اختيار المرحلة الدراسية التي يدرس بها الطالب المراد الاستعلام عن نتيجته ( الابتدائية، الإعدادية)

كتابة رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة لذلك

الضغط على زر الإستعلام عقب التأكد من بيانات الطلاب التي تظهر.