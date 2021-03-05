موعد ظهور نتيجة أولى إعدادي برقم الجلوس 2021

موعد ظهور نتيجة أولي إعدادي برقم الجلوس 2021 الترم الأول

يصيب الكثير من أولياء الأمور حالة مع القلق الشديد اتجاه نتيجة أبناءهم في امتحانات الفصل الدراسي الأول خاصة عقب ظهور نتائج بعض المحافظات على الموقع الرسمي الخاص بالتعليم الأساسي حيث من المتوقع ظهورها في باقي المحافظات بين لحظة وأخرى خاصة وأن الورقة الامتحانية وطريقة وضع الأسئلة التي تقيم مدى فهم واستيعاب الطلاب وضعت بشكل سهل التصحيح حيث يتم رصد الدرجات وأعمال الكنترول للحصول على النتيجة النهائية وإعلانها فور اعتمادها بشكل رسمي وفقا لبروتكول إعلان النتائج.

رابط إعلان نتائج صفوف النقل 2021

خصصت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط ( من هنا) يمكن لأولياء الأمور من خلاله الحصول على نتائج أبناءهم برقم الجلوس عقب التأكد من كافة بيانات الطالب التي سوف تظهر دون الحاجة إلى الذهاب للمدارس في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 حرصا من الوزارة على سلامة الطلاب وأولياء أمورهم وتطبيق لمنظومة الدولة الجديدة بحصول المواطنين على الخدمات الإلكترونية، وفقا لخطة رقمنة خدمات الدولة والتي يتم تطبيقها حاليا على كافة المستويات وداخل جميع مؤسسات الدولة وهيئاتها.





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خطوات الحصول على نتيجة طلاب صفوف النقل 2021

يبحث أولياء الأمور على موعد ظهور نتيجة أولي إعدادي برقم الجلوس 2021 لمعرفة نتيجة أبناءهم عقب الانتهاء من الامتحانات إلكترونيا عبر موقع بوابة التعليم الأساسي بإتباع الخطوات التالية :-





تسجيل الدخول عبر موقع التعليم الأساسي من خلال هذا الرابط ( من هنا





الضغط على نتيجة الشهادة الإعدادية





كتابة رقم جلوس الطالب في الخانة المخصصة له





التأكد من بيانات الطالب كاملة ( الاسم رباعي، الرقم القومي، المدرسة، ..) التي ستظهر





الضغط على كلمة استعلام





ظهور درجات الطالب بالتفصيل والنتيجة ( ناجح ، راسب)





عقب انتهاء امتحانات الفصل الدراسي الأول يدير الكثير من الطلاب وأولياء أمورهم محرك البحث العالمي جوجل لمعرفةعبر الموقع الرسمي لنتائج التعليم الأساسي الذي خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني لهذا الغرض، لذلك يستعرض الدستور من خلال هذا التقرير كيفية الحصول على النتيجة ورابط الموقع الرسمي له.