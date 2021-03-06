بدء إعلان نتائج صفوف النقل بالمدارس الابتدائية

بدأت المدارس الابتدائية، على مستوى الجمهورية، إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020-2021، لطلاب صفوف النقل.وكانت انطلقت السبت الماضي امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020-2021، لجميع صفوف النقل الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي، والصف السادس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الإعدادي، والصف الأول الثانوي، والصف الثاني الثانوي.