بدء إعلان نتائج صفوف النقل بالمدارس الابتدائية
السبت 06/مارس/2021 - 10:26 ص
نورهان عبدالرحمنطباعة
بدأت المدارس الابتدائية، على مستوى الجمهورية، إعلان نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020-2021، لطلاب صفوف النقل.
وكانت انطلقت السبت الماضي امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020-2021، لجميع صفوف النقل الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي، والصف السادس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الإعدادي، والصف الأول الثانوي، والصف الثاني الثانوي.
وكانت انطلقت السبت الماضي امتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2020-2021، لجميع صفوف النقل الصف الرابع الابتدائي والصف الخامس الابتدائي، والصف السادس الابتدائي، والصف الأول الإعدادي، والصف الثاني الإعدادي، والصف الأول الثانوي، والصف الثاني الثانوي.