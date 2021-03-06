البابا فرنسيس يصلي من أجل مستقبل يسوده السلام والأخوة لأرض العراق

أكد الحبر الأعظم البابا فرنسيس خلال لقائه المرجع الديني العراقي علي السيستاني، أهمية التعاون والصداقة بين الطوائف الدينية لتنمية الاحترام المتبادل والحوار، من الإسهام في خير العراق والمنطقة والبشرية جمعاء.وجاء في بيان للفاتيكان: "التقى قداسة البابا آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني صباح اليوم في النجف الأشرف وخلال الزيارة المجاملة التي استغرقت حوالي خمس وأربعين دقيقة، شدد الأب الأقدس على أهمية التعاون والصداقة بين الطوائف الدينية حتى نتمكن، من خلال تنمية الاحترام المتبادل والحوار، من المساهمة في خير العراق والمنطقة وللبشرية جمعاء".وأضاف البيان "أن اللقاء كان فرصة للبابا لتقديم الشكر إلى آية الله العظمى السيستاني لأنه رفع صوته مع الطائفة الشيعية في مواجهة العنف والصعوبات الكبيرة في السنوات الأخيرة، دفاعا عن الأضعف والأكثر اضطهادا، مؤكدين قدسية الحياة البشرية وأهمية وحدة الشعب العراقي".وتابع أنه "في إجازة آية الله العظمى، كرر قداسة البابا صلاته إلى الله، خالق الجميع، من أجل مستقبل يسوده السلام والأخوة لأرض العراق الحبيبة والشرق الأوسط والعالم أجمع".