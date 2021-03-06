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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

استعلام بالرقم القومي.. تكافل وكرامة 2021

السبت 06/مارس/2021 - 12:32 م
تكافل وكرامة
تكافل وكرامة
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يبحث الكثير من مستحقي منح وزارة التضامن الاجتماعي عن استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021، على محرك البحث العالمي جوجل لمعرفة كيفية ورابط الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 إلكترونيا.

وقامت وزارة التضامن الاجتماعي بطمأنة المواطنين الذين تخلفوا عن موعد صرف معاش تكافل وكرامة للشهر الماضي أنه يستطيع الصرف من جميع مكاتب البريد، لافتة إلى أنه يتم الصرف من خلال حضور صاحب المعاش وتقديم بطاقة الرقم القومي ليتم الصرف، كما سيتم صرف المعاش للشهر الحالي بداية من منتصف الأسبوع المقبل في جميع المحافظات، وتجدر الإشارة إلى أنه يمكن للمواطنين المنطبقة عليهم الشروط والتسجيل في صرف المعاش من خلال الموقع.

ويستعرض الدستور من خلال التقرير التالي خطوات استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021

استعلام بالرقم القومي تكافل وكرامة 2021

وفي إطار تداعيات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 الذي تفشي في كافة بلاد العالم منذ اندلاع في أواخر عام 2019 في مدينة ووهان الصينية وانتشر منها إلى باقي بلدان العالم وحصد أرواح قرابة 2 مليون مواطن وفرت وزارة التضامن الاجتماعي موقعا إلكترونيا من خلال هذا الرابط (من هنا) يمكن من خلاله الاستعلام عن معاش الـ 400 جنيه شهريا الذي يضمن حياة كريمة للمواطنين الأولى بالرعاية الذين لا يقعون تحت مظلة التأمينات الاجتماعية وليس لهم دخلا ثابتا يتمكنون به من الإنفاق على متطلباتهم واحتياجاتهم اليومية هم ومن يعولون من مأكل وملبس ومشرب.

خطوات الاستعلام عن عن معاش تكافل وكرامة

يمكن للمستحقين لمنح وزارة التضامن الاجتماعي الشهرية من الفئات الأولى بالرعاية الاستعلام عن معاش الـ 400 جنيه شهريا بإتباع الخطوات التالية:-

تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا

كتابة الرقم القومي المكون من 14 رقمًا للراغب في الاستعلام في الخانة المخصصة له

ستظهر البيانات المسجلة مسبقا لصاحب الرقم القومي يجب التأكد منها قبل الضغط على كلمة استعلام

خطوات تقديم الشكوى إلكترونية لمعاش وزارة التضامن الاجتماعي


يمكن للراغبين في تقديم شكوى من مستحقي معاش وزارة التضامن الاجتماعي لأولى الفئات بالرعاية على نفس الموقع الالكتروني الذي يتم من خلاله الاستعلام عن معاش تكافل وكرامة بالرقم القومي 2021 بإتباع الخطوات التالية:-

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تسجيل الدخول عبر موقع وزارة التضامن الاجتماعي من خلال هذا الرابط (من هنا
  • اختيار تقديم الشكوى من القائمة الرئيسية.
  • كتابة الرقم القومي للراغب في تقديم الشكوى.
  • كتابة بيانات الراغب في تقديم الشكوى كاملة.
  • كتابة الشكوى في الخانة المخصصة لها بالتفاصيل.
  • الضغط على زر إرسال الشكوى.

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