سكك حديد مصر | مواعيد قطارات اسكندرية القاهرة 2021
السبت 06/مارس/2021 - 01:02 م
تنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 6-3-2021، مواعيد قطارات إسكندرية القاهرة، حيث تعلن وزارة النقل يوميا بمواقيت ومواعيد الحضور والانصراف للقطارات لاستقلال الكثير من المصريين القطارات بشكل يومي.
يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.
مواعيد قطارات اسكندرية القاهرة
- قطار رقم 1109 مكيف ومميز
يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.
- قطار رقم 909 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.
- قطار رقم 991 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.
- قطار رقم 11 مميز
يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.
- قطار رقم 89 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته في الإسكندرية 14:00.
فرص عمل وزارة القوى العاملة لشهر مارس 2021 (dostor.org)
فرص عمل وزارة القوى العاملة لشهر مارس 2021 (dostor.org)
مواعيد قطارات الصعيد
- قطار رقم 158
يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.
- قطار رقم 983 مكيف
يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.
تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021 (dostor.org)
تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021 (dostor.org)
- قطار رقم 891 مكيف
يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.
- قطار رقم 157 مميز
يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.
- قطار رقم 997 مكيف
يقوم أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.
- قطار رقم 89 مكيف
يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد فيتا كلوب اليوم بدوري أبطال إفريقيا (dostor.org)
القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد فيتا كلوب اليوم بدوري أبطال إفريقيا (dostor.org)
- قطار رقم 996 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 22:00 ويصل أسوان الساعة 11:30.
- قطار رقم 890 مكيف
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 23:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.
- قطار رقم 934 VIP
يقوم من محطة القاهرة الساعة 1:10 ويصل الأقصر محطة النهاية الساعة 11:00.
- قطار رقم 935 مكيف
مكيف يقوم الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.
- قطار رقم 991 مكيف
يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.
موعد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة (dostor.org)
موعد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة (dostor.org)
- قطار رقم 987 مكيف
يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.
- قطار رقم 159 مميز
يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.