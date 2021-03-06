سكك حديد مصر | مواعيد قطارات اسكندرية القاهرة 2021

مواعيد قطارات اسكندرية القاهرة

قطار رقم 1109 مكيف ومميز



قطار رقم 909 مكيف يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.



قطار رقم 991 مكيف يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.



قطار رقم 11 مميز يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.



يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.

قطار رقم 89 مكيف يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.





فرص عمل وزارة القوى العاملة لشهر مارس 2021 (dostor.org)

مواعيد قطارات الصعيد يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته في الإسكندرية 14:00.

قطار رقم 158



قطار رقم 983 مكيف يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.





تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021 (dostor.org) يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.



قطار رقم 891 مكيف





قطار رقم 157 مميز يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.





قطار رقم 997 مكيف يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.





قطار رقم 89 مكيف يقوم أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.





القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة الأهلي ضد فيتا كلوب اليوم بدوري أبطال إفريقيا (dostor.org) يقوم من أسوان الساعة 21:05 ويصل القاهرة الساعة 11:10.



قطار رقم 996 مكيف



قطار رقم 890 مكيف يقوم من القاهرة الساعة 22:00 ويصل أسوان الساعة 11:30.





قطار رقم 934 VIP يتحرك من محطة القاهرة الساعة 23:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.



قطار رقم 935 مكيف يقوم من محطة القاهرة الساعة 1:10 ويصل الأقصر محطة النهاية الساعة 11:00.



قطار رقم 991 مكيف مكيف يقوم الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.





موعد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة (dostor.org)

قطار رقم 987 مكيف يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.





قطار رقم 159 مميز يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.





تنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 6-3-2021، مواعيد قطارات إسكندرية القاهرة، حيث تعلن وزارة النقل يوميا بمواقيت ومواعيد الحضور والانصراف للقطارات لاستقلال الكثير من المصريين القطارات بشكل يومي.