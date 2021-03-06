رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

سكك حديد مصر | مواعيد قطارات اسكندرية القاهرة 2021

السبت 06/مارس/2021 - 01:02 م
مواعيد قطارات
مواعيد قطارات
طباعة
تنشر الدستور في ضوء خدماتها المتنوعة اليوم السبت 6-3-2021، مواعيد قطارات إسكندرية القاهرة، حيث تعلن وزارة النقل يوميا بمواقيت ومواعيد الحضور والانصراف للقطارات لاستقلال الكثير من المصريين القطارات بشكل يومي.

مواعيد قطارات اسكندرية القاهرة

  • قطار رقم 1109 مكيف ومميز
يقوم من القاهرة 8:20 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:35.
  • قطار رقم 909 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 9:00 وينهي رحلته في الإسكندرية الساعة 11:50.
  • قطار رقم 991 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 10:00 وينهي رحلته في الإسكندرية.
  • قطار رقم 11 مميز

يتحرك من القاهرة الساعة 10:10 وينهي رحلته 14:25 في الإسكندرية.
  • قطار رقم 89 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 11:15 ينهي رحلته في الإسكندرية 14:00.

فرص عمل وزارة القوى العاملة لشهر مارس 2021 (dostor.org)

مواعيد قطارات الصعيد

  • قطار رقم 158
يقوم من القاهرة الساعة 10:30 ويصل الأقصر الساعة 22:25 المحطة النهائية.
  • قطار رقم 983 مكيف
يقوم القطار من محطة أسوان الساعة 7:30 ويصل القاهرة الساعة 23:00.

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021 (dostor.org)

  • قطار رقم 891 مكيف
يتحرك القطار من سوهاج الساعة 11:00 ويصل القاهرة الساعة 17:35.

  • قطار رقم 157 مميز
يتحرك القطار الساعة 7:30 من الأقصر ويصل القاهرة في الساعة 19:05.

  • قطار رقم 997 مكيف
يقوم أسوان الساعة 20:45 ويصل القاهرة الساعة 9:55.

  • قطار رقم 89 مكيف

  • قطار رقم 996 مكيف
يقوم من القاهرة الساعة 22:00 ويصل أسوان الساعة 11:30.
  • قطار رقم 890 مكيف
يتحرك من محطة القاهرة الساعة 23:30 ويصل سوهاج الساعة 6:30.

  • قطار رقم 934 VIP
يقوم من محطة القاهرة الساعة 1:10 ويصل الأقصر محطة النهاية الساعة 11:00.
  • قطار رقم 935 مكيف
مكيف يقوم الساعة 12:40 من الأقصر، يصل محطته النهائية في المنيا الساعة 18:30.
  • قطار رقم 991 مكيف
يقوم من محطة سوهاج الساعة 6:30 ويصل القاهرة الساعة 14:15.

موعد عرض مسرحية اللوكاندة والقنوات الناقلة (dostor.org)
  • قطار رقم 987 مكيف
يقوم من الأقصر الساعة 4:50 ويصل القاهرة الساعة 15:35.

  • قطار رقم 159 مميز
يتحرك من الأقصر الساعة 6:00 ويصل القاهرة الساعة 18:20.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

السيسي يتوجه إلى السودان في زيارة رسمية اليوم

ما حكم أخذ لقاح كورونا فى نهار رمضان؟.. الأزهر والإفتاء تجيبان لـ«الدستور»

«شائعة لا أساس لها».. «التعليم» تحسم أزمة امتحان الشهادة الإعدادية بالقاهرة

ارتفاع عدد ضحايا حادث طريق الكريمات لـ20 متوفيًا

الصور

image description

حملات نظافة مكثفة بأحياء ومراكز أسيوط

image description

اعتماد قرارات تصالح جديدة في مخالفات البناء بأسيوط

image description

أهالي بني محمديات بأسيوط يشيعون جثامين 7 من ضحايا حادث الكريمات

image description

أسيوط تشيّع ضحايا حادث «الكريمات» إلى مثواهم الأخير بمسقط رأسهم

image description

رئيس جامعة أسيوط يتفقد تجهيز مستشفى الإصابات والطوارئ الجديد

الأكثر قراءة

من يدفن جثمان فتاة المعصرة؟.. رفض أهلها تسلمها وألقاها حبيبها في الشارع

أهالي السودان يرحبون بالرئيس السيسي: «مرحبًا عزيز مصر»

صحيفة سودانية تكشف تفاصيل زيارة الرئيس السيسي إلى الخرطوم

أول فيديو من موقع حادث الكريمات.. راح ضحيته 20 شخصًا

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

الباز: تعديل قانون «الشهر العقارى» ليس تراجعًا من الحكومة

منوعات

عمليات التجميل تزدهر فى ألبانيا خلال جائحة كورونا

ثوران بركان «باكايا» في جواتيمالا للمرة الثانية خلال 3 أيام

تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

ديزنى لاند تستأنف نشاطها فى أبريل

أيام زمان

يوسف وهبى يروى الساعات الأخيرة لأسمهان قبل رحيلها

«أخويا ربطني في السرير بالجنزير».. اعترافات تحية كاريوكا عن طفولتها

والدتى سبب فى عدم احترافى.. اعترافات لـ أحمد الكاس

«خاتم الحظ عند فاتن حمامة».. أوقفت التصوير بسببه وسعره 2.5 جنيه

مقالات الرأي
د.كريمة الحفناوى
المرأة فى القيادة
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ أحمد الرزيقى.. عبقرى التلاوة«1-3»
صفاء النجار
الصعود المفاجئ والانحدار السريع «8»
ماجد حبته
بابا الفاتيكان فى العراق
المزيد

الثقافة

باحث في الانثروبولوجيا الثقافية: «شم النسيم» عيد مصري أصيل

«الناشرين المصريين» ينتهي من مراجعة اللائحة الداخلية

الجمعة.. روائع التراث فى أمسية فنية بقبة الغورى

كيف تتخلصين من الضغوط النفسية بعد الطلاق؟.. ندوة للنساء فقط