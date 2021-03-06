سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 6-3-2021
السبت 06/مارس/2021 - 07:46 ص
منة سالمطباعة
يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر الدولار الأمريكي في مصر، اليوم السبت 6-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.
علي المستوي المحلي، قام بنك الإمارات دبي الوطني، بعرض سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى في السوق المصرية، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، وتداول بنك الاستثمار العربي، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى في السوق المصرية، ليسجل 15.61 جنيه للشراء.
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري مستوى 15.623 جنيه للشراء، و15.752 جنيه للبيع.
سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-3-2021
علي المستوي المحلي، قام بنك الإمارات دبي الوطني، بعرض سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى في السوق المصرية، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، وتداول بنك الاستثمار العربي، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى في السوق المصرية، ليسجل 15.61 جنيه للشراء.
سعر الدولار في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري مستوى 15.623 جنيه للشراء، و15.752 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصرياستقرت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصروسجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المصري الخليجيوجاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.
سعر الدولار في المصرف المتحدويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى المصرف المتحد عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.
سعر الدولار في بنك بلوموفي بنك بلوم سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه، مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.
سعر الدولار في بنك قناة السويسوتداول بنك قناة السويس، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.
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يشار الي أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $، علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار).
يشار الي أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $، علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار).