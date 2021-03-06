سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

سعر الدولار في البنك المركزي المصري

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

سعر الدولار في بنك مصر

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

سعر الدولار في المصرف المتحد

سعر الدولار في بنك بلوم

سعر الدولار في بنك قناة السويس





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يشار الي أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $، علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار).

يشار الي أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $، علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار).

علي المستوي المحلي، قام بنك الإمارات دبي الوطني، بعرض سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى في السوق المصرية، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، وتداول بنك الاستثمار العربي، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى في السوق المصرية، ليسجل 15.61 جنيه للشراء.بلغ سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري مستوى 15.623 جنيه للشراء، و15.752 جنيه للبيع.استقرت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.وجاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى المصرف المتحد عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.وفي بنك بلوم سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه، مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.وتداول بنك قناة السويس، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.