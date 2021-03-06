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السبت 06 مارس 2021 الموافق 22 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم السبت 6-3-2021

السبت 06/مارس/2021 - 07:46 ص
الدولار
الدولار
منة سالم
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يرصد لكم موقع «الدستور» في هذا التقرير سعر الدولار الأمريكي في مصر، اليوم السبت 6-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في عدد من البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المصري.

سعر الدولار في مصر اليوم السبت 6-3-2021 


علي المستوي المحلي، قام بنك الإمارات دبي الوطني، بعرض سعر العملة الأمريكية عند أعلى مستوى في السوق المصرية، ليسجل 15.65 جنيه للشراء، وتداول بنك الاستثمار العربي، سعر العملة الخضراء أمام الجنيه عند أدنى مستوى في السوق المصرية، ليسجل 15.61 جنيه للشراء.

سعر الدولار في البنك المركزي المصري


بلغ سعر الدولار أمام الجنيه، في البنك المركزي المصري مستوى 15.623 جنيه للشراء، و15.752 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

استقرت أسعار صرف العملة الأمريكية أمام الجنيه لدى البنك الأهلي المصري، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

وسجل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه في بنك مصر مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك المصري الخليجي

وجاء سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه في البنك المصري الخليجي، عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في المصرف المتحد

ويُتداول سعر الدولار الأمريكي لدى المصرف المتحد عند 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك بلوم

وفي بنك بلوم سجلت العملة الخضراء أمام الجنيه، مستوى 15.64 جنيه للشراء، و15.74 للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

وتداول بنك قناة السويس، أسعار صرف الدولار أمام الجنيه، عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

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يشار الي أن الدولار الأمريكي هو العُملة الرسميَّة في الولايات المتحدة الأمريكية ويساوي مئة سنت، ويُرمز له بالرمز USD أو $، علمًا أن أكبر فئة للدولار وصلت 100،000 للورقة الواحدة (وأوقف إنتاجها، فأكبر فئة ورقية حاليًا هي ورقة بقيمة 100 دولار).

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