استئناف الوفود العسكرية التركية واليونانية في مقر الناتو

أعلنت وسائل إعلام تركية، اليوم، استئناف الوفود العسكرية التركية واليونانية الاجتماعات المشتركة في مقر حلف شمال الأطلسي، بعد توقفها منذ انعقاد الاجتماع العاشر بين الوفدين التركي واليوناني في 19 فبراير الماضي، على خلفية تصاعد التوترات بين البلدين.وأكدت وزارة الدفاع التركية، اليوم، انعقاد الاجتماع الحادي عشر بين الوفود العسكرية التركية واليونانية؛ لمناقشة إجراءات الفصل في الاختصاصات البحرية لكلا البلدين، في مقر حلف شمال الأطلسي «الناتو».وأفادت الوزارة في بيان رسمي، أنه بعد مكالمة بين الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، جرى عقد الاجتماع الحادي عشر بين الوفود العسكرية التركية واليونانية بمقر الناتو. فيما تشهد العلاقات التركية اليونانية حالة من التراجع الشديد في ظل الاستفزازات التركية المتمثلة في التعدي على مناطق الاختصاص البحري للجارة اليونان وإرسالها سفينة التنقيب التركية «أوروتش رئيس» للبحث عن الموارد الطبيعية والغاز في المياة الإقليمية اليونانية.