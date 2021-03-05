الداخلية تكشف ملابسات تغيب فتاتين بالدقهلية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات تغيب فتاتين بالدقهلية، وعودتهما إلى أسرتيهما سالمتين فى إطار ما تبلغ لمركز شركة طلخا بمديرية أمن الدقهلية من شخصين بغياب ابنتيهما "طالبتين" عن المنزل، ولم يشتبها فى غيابهما جنائيًا.حضر المُبلغان وبرفقتهما المتغيبتان، وأقرا بعودتهما من تلقاء نفسهما، وبسؤالهما قررتا ترك المنزل لوجود خلافات عائلية، وسافرتا إلى مدينة الغردقة للعمل، حيث توجهتا إلى أحد المقاهى، ولدى علم صاحب المقهى بأنهما من محافظة الدقهلية، قام بالاتصال بوالد إحداهما، الذى حضر وتسلمهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.