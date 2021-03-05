تسبب في شلل والدته.. معلومات عن زكي رستم

قدّم ما يزيد عن 50 فيلمًا بجانب أعماله المسرحية ورغم نجاح هذه الأفلام بالكامل، إلا أنه تم اختيار 8 أفلام من أعماله ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، هذا هو ملخص رحلة زكي رستم الفنية، وكانت ثرية جدًا.وفي ذكرى ميلاده نرصد أهم المعلومات عنه.- اختير من قبل مجلة "باري باتش" كواحد من أفضل 10 ممثلين في العالم.- رغم أن رصيده الفني يحتوي على أكثر من 240 فيلمًا، إلا أنه لم يعرف منها سوى 55 فيلمًا.- اشتهر دائمًا بتجسيده لدور الشرير في السينما المصرية.- ابن بشاوات.. هذا هو اللقب الذي أُطلق عليه حيث وُلد وسط أسرة أرستقراطية.- كان والده سياسيًا بارزًا، وصديقًا شخصيًا للزعيم مصطفى كامل.- ولد في قصر جده اللواء محمود رستم باشا بحي الحلمية.- قال عنه أصدقائه إنه لا يحب السهر والحفلات، وتنتهي علاقته بزملائه في التمثيل مع انتهاء التصوير.- في عام 1920 حصل على شهادة البكالوريا، ورفض استكمال مشواره التعليمي.- اكتفى بصديق واحد فقط في حياته وهو الفنان سليمان نجيب.- عاش عازبا طوال حياته.- تسبب في شلل والدته، فبعد أن كانت تتمنى أن يلتحق بكلية الحقوق رفض لحبه الفن.- شارك في العمل المسرحي مع عدد من الفرق المسرحية مثل: فرقة "عزيز عيد"، وفرقة "جورج أبيض"، و"الفرقة القومية".- أُصيب بضعف شديد في السمع، وبات غير قادر على سماع أصوات زملائه الفنانين أثناء التصوير، وهو ما عرضه للكثير من المواقف المحرجة.- اضطر في عام 1968 لإعلان قرار اعتزاله والابتعاد عن الأضواء رغمًا عنه.- في آخر أيامه، عاش مع رجل عجوز كان يتولى خدمته ويرعى شؤونه، وكلب كان يحبه ويرافقه دائمًا.- في 15 فبراير 1972 مات وحيدًا في منزله.- شيع جثمانه 4 أشخاص فقط، بينهم الخادم الذي لازمه طوال رحلة حياته.