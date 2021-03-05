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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تسبب في شلل والدته.. معلومات عن زكي رستم

الجمعة 05/مارس/2021 - 09:45 م
زكي رستم
زكي رستم
سمر عبدالله
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قدّم ما يزيد عن 50 فيلمًا بجانب أعماله المسرحية ورغم نجاح هذه الأفلام بالكامل، إلا أنه تم اختيار 8 أفلام من أعماله ضمن أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية، هذا هو ملخص رحلة زكي رستم الفنية، وكانت ثرية جدًا.

وفي ذكرى ميلاده نرصد أهم المعلومات عنه.

- اختير من قبل مجلة "باري باتش" كواحد من أفضل 10 ممثلين في العالم.

- رغم أن رصيده الفني يحتوي على أكثر من 240 فيلمًا، إلا أنه لم يعرف منها سوى 55 فيلمًا.

- اشتهر دائمًا بتجسيده لدور الشرير في السينما المصرية.

- ابن بشاوات.. هذا هو اللقب الذي أُطلق عليه حيث وُلد وسط أسرة أرستقراطية.

- كان والده سياسيًا بارزًا، وصديقًا شخصيًا للزعيم مصطفى كامل.

- ولد في قصر جده اللواء محمود رستم باشا بحي الحلمية.

- قال عنه أصدقائه إنه لا يحب السهر والحفلات، وتنتهي علاقته بزملائه في التمثيل مع انتهاء التصوير.

- في عام 1920 حصل على شهادة البكالوريا، ورفض استكمال مشواره التعليمي.

- اكتفى بصديق واحد فقط في حياته وهو الفنان سليمان نجيب.

- عاش عازبا طوال حياته.

- تسبب في شلل والدته، فبعد أن كانت تتمنى أن يلتحق بكلية الحقوق رفض لحبه الفن.

- شارك في العمل المسرحي مع عدد من الفرق المسرحية مثل: فرقة "عزيز عيد"، وفرقة "جورج أبيض"، و"الفرقة القومية".

- أُصيب بضعف شديد في السمع، وبات غير قادر على سماع أصوات زملائه الفنانين أثناء التصوير، وهو ما عرضه للكثير من المواقف المحرجة.

- اضطر في عام 1968 لإعلان قرار اعتزاله والابتعاد عن الأضواء رغمًا عنه.

- في آخر أيامه، عاش مع رجل عجوز كان يتولى خدمته ويرعى شؤونه، وكلب كان يحبه ويرافقه دائمًا.

- في 15 فبراير 1972 مات وحيدًا في منزله.

- شيع جثمانه 4 أشخاص فقط، بينهم الخادم الذي لازمه طوال رحلة حياته.

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