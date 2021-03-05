السنغال تفرض قيودا على الإنترنت مع تصاعد الاحتجاجات

قالت شركة نتبلوكس التي تراقب الإنترنت اليوم الجمعة إن السلطات السنغالية فرضت قيودا على استخدام الانترنت بعد تصاعد الاحتجاجات على احتجاز زعيم معارض.وعلى مدى اليومين الماضيين قُتل شخص على الأقل في اشتباكات بين الشرطة وأنصار عثمان سونكو الذي يقول إن احتجازه يوم الأربعاء بعد اتهامه بالاغتصاب له دوافع سياسية.وقالت نتبلوكس إنه تم حجب مواقع التواصل الاجتماعي وتطبيقات الرسائل مثل فيسبوك وواتساب ويوتيوب في وقت مبكر اليوم الجمعة قبيل مظاهرة مزمعة للمجتمع المدني وأحزاب معارضة بقيادة حركة احتجاجية تحمل اسم "طفح الكيل".