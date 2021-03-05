ضبط ربة منزل وعاطل أثناء تنقيبهما عن الآثار في الخليفة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، ربة منزل وعاطل، أثناء تنقيبهما عن الآثار داخل أحد العقارات فى منطقة الخليفة، وتم تحرير محضر بالواقعة.فقد أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة بمديرية أمن القاهرة، قيام بعض الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بدائرة القسم.وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبط شخصين ("ربة منزل – عاطل"، مقيمان بذات العقار) أثناء تنقيبهما عن الآثار بالشقة سكنهما "مستأجرة"، وعثر بداخلها على حفرة بعمق 7 أمتار، وأدوات التنقيب، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.يأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الحفر والتنقيب عن الآثار بصور غير مشروعة.