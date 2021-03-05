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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

سنغافورة تسعى لاستيراد الكهرباء من ماليزيا

الجمعة 05/مارس/2021 - 12:59 م
جريدة الدستور
وكالات
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أصدرت هيئة سوق الطاقة في سنغافورة طلبا تقترح فيه تعيين مورد لفترة تجريبية تستمر عامين لاستيراد الكهرباء من شبه الجزيرة الماليزية، بحسب بيان على موقعها الإلكتروني.

وترمي الفترة التجريبية إلى اختبار أطر العمل الفنية والتنظيمية لتوريد الكهرباء إلى سنغافورة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

وبموجب الطلب الخاص بالمقترح، سوف يتم استيراد ما يصل إلى مئة ميجا وات من الكهرباء لبيعها في سنغافورة عبر كابلات موجود بالفعل تحت البحر.

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