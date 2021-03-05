سنغافورة تسعى لاستيراد الكهرباء من ماليزيا

أصدرت هيئة سوق الطاقة في سنغافورة طلبا تقترح فيه تعيين مورد لفترة تجريبية تستمر عامين لاستيراد الكهرباء من شبه الجزيرة الماليزية، بحسب بيان على موقعها الإلكتروني.وترمي الفترة التجريبية إلى اختبار أطر العمل الفنية والتنظيمية لتوريد الكهرباء إلى سنغافورة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.وبموجب الطلب الخاص بالمقترح، سوف يتم استيراد ما يصل إلى مئة ميجا وات من الكهرباء لبيعها في سنغافورة عبر كابلات موجود بالفعل تحت البحر.