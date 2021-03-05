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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

سويسرا: إعطاء 807 آلاف و799 جرعة من لقاحات كورونا حتى الآن

الجمعة 05/مارس/2021 - 10:53 ص
وكالات
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أظهرت بيانات لوكالة بلومبرج للأنباء وجامعة جونز هوبكنز الأمريكية اليوم الجمعة أنه تم حتى الآن في سويسرا إعطاء 807 آلاف و799 جرعة من اللقاحات المضادة لكورونا.

ووصل عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا المستجد في سويسرا إلى 561 ألفا و68، وعدد الوفيات المرتبطة بالوباء إلى 10 آلاف و22.

تجدر الإشارة إلى أنه قد مضى عام وأسبوع واحد منذ الإعلان عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا في سويسرا.

يشار إلى أن الجرعات وعدد السكان الذين يتم تطعيمهم هي تقديرات، وتعتمد على نوع اللقاح الذي تعطيه الدولة،سواء كان من جرعة واحدة أو جرعتين.

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