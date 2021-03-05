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الجمعة 05 مارس 2021 الموافق 21 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

وزير الدفاع الأمريكى: مستعدون لردع إيران وروسيا والصين

الجمعة 05/مارس/2021 - 07:14 ص
لويد أوستن
لويد أوستن
محمد عمر
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أكد ‏‎‏وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، الخميس، أنهم مستعدون لردع تهديدات إيران وروسيا والصين والمتطرفين وحماية الأمن القومي الأمريكي.

وقال وزير الدفاع الأمريكي في رسالة إلى الكونجرس، إن القوات الأمريكية ستبقى متأهبين للرد بفعالية على أي تهديد من روسيا أو إيران أو كوريا الشمالية وذلك وفقا لقناة العربية.

‏‎وأوضح وزير الدفاع الأمريكي أنهم سيعملون على خفض احتمالات التصعيد مع خصوم الولايات المتحدة لكنهم سيردون عند الضرورة.

وكانت الولايات المتحدة اتهمت في وقت سابق روسيا بدعم حركة طالبان في أفغانستان لاستهداف القوات الأمريكية ودفع أموال لهم.

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