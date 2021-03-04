اختتام مناورات جوية بين القوات السعودية والأمريكية بالمملكة

اختتمت مناورات التمرين المشترك بين القوات الجوية السعودية ونظيرتها الأمريكية، اليوم الخميس، التي جرت على أرض المملكة.وشهدت المناورات سيناريوهات قتالية مشتركة من طلعات جوية نهارية وليلية؛ للتصدي للتهديدات الحديثة، وذلك حسب وكالة الأنباء السعودية "واس".وتهدف المناورات حسب الوكالة إلى صقل الخبرات والرفع من مستوى الجاهزية القتالية المشتركة وتعميق أواصر التعاون بين القوات السعودية والأمريكية للوصول لقوة الردع المطلوبة لأي هجوم محتمل يهدد أمن وسلامة المنطقة.