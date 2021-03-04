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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

11 وفاة و28 إصابة جراء تفشي إيبولا في الكونغو وغينيا

الخميس 04/مارس/2021 - 10:12 م
تفشي إيبولا في الكونغو
تفشي إيبولا في الكونغو وغينيا
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أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، التابعة للاتحاد الإفريقي، اليوم الخميس، إبلاغ الدول الأعضاء عن إجمالي 28 إصابة بمرض فيروس الإيبولا، و11 حالة وفاة.

وأوضحت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض- في بيان إحصائي عن تفشي وباء إيبولا- أن جمهورية الكونغو الديمقراطية أكدت 11 إصابة و4 وفيات، فيما سجلت غينيا 17 حالة إصابة و7 وفيات.

وأوضحت المراكز أن سيراليون حققت في 13 حالة بشأن الإصابة بفيروس إيبولا، لكنها أكدت سلبية كل الحالات.

يذكر أن المركز الإفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها يدعم البلدان الإفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما يسعى أيضا إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.

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