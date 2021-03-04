«الخطيب» يرفض الرد على اتصالات «كهربا».. كواليس جديدة

كشف مصدر فى نادى الأهلى عن كواليس قرار الإدارة بإيقاف محمود عبدالمنعم «كهربا»، جناح فريق الكرة، لمدة شهر، وتغريمه ٢٠٠ ألف جنيه، قائلًا إن اللاعب دخل فى مشادة مع «موسيمانى» داخل غرفة خلع الملابس، عقب مباراة طلائع الجيش فى الدورى، اعتراضًا على جلوسه بديلًا.وأضاف: «حدث نقاش كاد يتطور إلى ما هو أسوأ بين كهربا وموسيمانى، لولا تدخل اللاعبين وسيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، ثم رفع المدير الفنى تقريرًا بما حدث لرئيس النادى، محمود الخطيب، الذى طلب من الجهاز الفنى اتخاذ ما يراه مناسبًا ضد اللاعب، فجاء قرار الإيقاف شهرًا وغرامة ٢٠٠ ألف جنيه».وتابع: «موسيمانى لم يستوعب تصرف اللاعب معه، وأبدى استياءه الشديد منه، واعتبر ما حدث من كهربا قد يكلفه الرحيل عن القلعة الحمراء نهاية الموسم، ولو على سبيل الإعارة، خاصة أن هذه الأزمة سبقها ظهور اللاعب فى حفل زفاف صديق له، مخالفًا بذلك تعليمات الجهاز الفنى بمنع اللاعبين من التواجد فى الأماكن المزدحمة بسبب فيروس كورونا».وعلمت «الدستور» أن «كهربا» حاول الاعتذار للجهاز الفنى أكثر من مرة، وكذلك الاتصال بمحمود الخطيب، لتقديم اعتذار، لكن «بيبو» لم يرد، وسط اتجاه لإعارة اللاعب بنهاية الموسم الجارى. ويدخل الفريق معسكرًا مغلقًا عقب تدريب اليوم، استعدادًا لمواجهة فيتا كلوب الكونغولى، غدًا، ضمن الجولة الثالثة لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال إفريقيا.ويختار بيتسو موسيمانى، المدير الفنى، قائمة الفريق التى ستدخل المعسكر، ومن المنتظر أن تشهد استمرار غياب كل من: على معلول ووليد سليمان وناصر ماهر وصلاح محسن بسبب الإصابة، ومحمود عبدالمنعم «كهربا» بعد إيقافه لمدة شهر بقرار من إدارة «القلعة الحمراء».وعقد «موسيمانى» جلسة مع اللاعبين، لتحفيظ كل لاعب دوره فى المباراة، على ضوء مشاهدة آخر مباريات فريق «فيتا»، أمام سيمبا التنزانى والمريخ السودانى فى دورى أبطال إفريقيا، ومباراتيه الأخيرتين فى الدورى الكونغولى.وحذر المدرب الجنوب إفريقى من أن «فيتا» يؤدى بشكل جماعى، ويجيد اللعب خارج ملعبه، ويعتمد على الارتداد السريع فى الهجمات مستغلًا سرعات لاعبى الجانبين، لكن دفاعه من السهل ضربه، عبر التحركات والضغط المتواصل عليه داخل منطقة الجزاء.وطالب «موسيمانى» مهاجمى الفريق: والتر بواليا ومروان محسن ومحمد شريف وجونيور أجاى وطاهر محمد طاهر بالتركيز فى أى فرصة أمام المرمى، منتقدًا بشدة العقم التهديفى الذى يعانى منه الفريق فى المباريات الأخيرة.وأعرب أعضاء لجنة التخطيط لفريق الكرة عن غضبهم من استخدام «موسيمانى» حسابه على موقع «تويتر» بشكل مفرط، خاصة أن هناك قرارًا بمنع اللاعبين من التعليق أو الدخول فى أحاديث مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعى، وتحديد غرامة ٥٠٠ ألف جنيه لأى مخالف، محذرين المدير الفنى من أن مسألة التلميحات أو توصيل رسائل معينة عبر حسابه قد تثير الجدل حول الفريق، وأن الأفضل توفير وقته ومجهوده لتطوير الأداء.