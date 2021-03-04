«خارجية الوفاق» تتسلم مبنى السفارة الليبية في غينيا

تسلم القائم بالأعمال بالسفارة الليبية في غينيا كوناكري عبد الكريم العفشوك، اليوم الخميس، مبنى السفارة الليبية والمرافق الخاصة بالعاصمة الغينية كوناكرى.وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الخارجية بحكومة الوفاق الليبية، أن مراسم التسليم والاستلام جرت في أجواء دبلوماسية تعبر عن عمق العلاقات بين البلدين.وأشارت إلى أن مدير المراسم بوزارة الخارجية الغينية قام باستقبال رسمي للقائم بالأعمال بالسفارة الليبية بغينيا، حسبما نقلت "بوابة إفريقيا" الإخبارية الليبية.