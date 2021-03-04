رئيس جامعة أسيوط يطمئن على موظف تعرض لوعكة صحية خلال أوقات العمل

توجه الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط، إلى المستشفى الجامعي للأمراض العصبية والنفسية وجراحة المخ والأعصاب، للاطمئنان على حالة موظف شاب تعرض لوعكة صحية مفاجئة خلال أوقات العمل الرسمية.وكان في استقبال رئيس الجامعة خلال زيارته الدكتور علاء درويش مدير المستشفى الجامعي للأمراض العصبية، والدكتور محمد عبد الرحمن نائب مدير المستشفى والدكتور سعد زكي وكيل كلية الطب لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.وتضمنت الجولة اطمئنان رئيس الجامعة على صحة الموظف الشاب ومعرفة وتشخيص حالته الصحية من خلال الفحوصات الدقيقة التي أجريت له، موجهًا بضرورة عمل ما يلزم من خطوات جراحية وعلاجية حتى تمام شفائه وخروجه بسلام من المستشفى.