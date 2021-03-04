مستشفى سمالوط النموذجي يستقبل الأهالي للتطعيم بلقاح كورونا (صور)

استقبل مستشفى سمالوط النموذجي شمال محافظة المنيا، أصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن للتطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.وقال الدكتور محمد نادي وكيل وزارة الصحة، إنه سيستمر التطعيم بلقاح فيروس كورونا عن طريق المنظومة المميكنة لصرف اللقاحات داخل جمهورية مصر العربية، مشيرا إلى أن وزارة الصحة والسكان أطلقت موقعا إلكترونيا لتسجيل المواطنين الراغبين في الحصول على هذه اللقاحات، وبموجب التسجيل يتم تحديد الأيام المخصصة للحصول على جرعة اللقاح، وللحصول على المعلومات يمكن الاتصال على الخط الساخن 15335.