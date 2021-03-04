583 ألفًا و477 طالبًا طالبة بالثانى الثانوى أدوا الامتحان اليوم

نجح 583 ألفًا و477 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوى، اليوم، فى أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية، على موقع منصة الاختبارات الإلكترونية من خلال أجهزة التابلت فى ثالث أيام امتحانات الفصل الدراسى الأول للعام الدراسي 2020-2021، والتي تستمر حتى 11 مارس 2021.وبلغت نسبة أداء امتحان اللغة الأجنبية الثانية 99.69%، من إجمالى حضور 585 ألفًا و248 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.بينما نجح 208 آلاف و765 طالبًا وطالبة بالشعبة الأدبية في أداء امتحان مادة علم النفس والاجتماع، بنسبة 99.67%، من إجمالي حضور 209 آلاف و452 طالبًا وطالبة على مستوى الجمهورية.كما أدى 26537 طالبًا وطالبة بالصف الثاني الثانوي (منازل- دمج) الامتحان ورقيًا من إجمالي 27938 طالبًا وطالبة بنسبة حضور 95%.جدير بالذكر أن يوم السبت الموافق 6 مارس 2021 يؤدي طلاب الصف الأول الثانوي الامتحان في مادتي "الفلسفة والمنطق" و"الفيزياء" على فترتين.