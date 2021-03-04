الناتو: قواتنا موجودة في العراق بدعوة من الحكومة

أعلن الجنرال بيير أولسن قائد حلف شمال الأطلسي في العراق، اليوم الخميس، أن قوات الناتو موجودة على الأراضي العراقية بدعوة من الحكومة.وأضاف أولسن، أن تلك القوات تعمل مع الحكومة من أجل بناء أمن وأمان البلاد، ولا يمكن توسيع مهمتها إلا بطلب من السلطات العراقية الرسمية، وفق لقناة العربية الاخبارية.كما أوضح أن مهمة بعثة الناتو في العراق ليست قتالية، إنما تقتصر على تقديم الاستشارة الأمنية والعسكرية لوزارة الدفاع، قائلًا: "بعثتنا استشارية ولا نقدم تدريبات في العمليات الجارية ضد داعش أو غيرهم".إلى ذلك، أشار إلى أن عملية توسيع البعثة لم تبدأ بعد، مضيفا أن هذا الأمر يأتي بعد طلب الحكومة وموافقة الدول الثلاثين في الحلف. وقال: "نحن نحترم سيادة العراق ونعمل في الإطار الحكومي".