انتظام حركة الامتحانات في يومها السادس بجامعة عين شمس

انتظمت الحركة سادس أيام الامتحانات في الفصل الدراسي الأول بجامعة عين شمس لعام٢٠٢٠_٢٠٢١ وسط إجراءات احترازية مشددة للتصدي لفيروس كورونا بين الطلاب، حيث إن الجامعة اتخذت كل الإجرائات الاحترازية اللازمة للوقاية، فألزمت الطلاب على ارتداء الكمامات أثناء الدخول بجانب قياس درجة حرارة جميع الطلاب.قال عمرو محمد، أحد طلاب كلية آداب بجامعة عين شمس، إن الإجراءات الاحترازية داخل الجامعة تطبق من أول يوم بشدة بين جميع الطلاب والعاملين داخل الجامعة، بجانب أن جميع اللجان ترش بالمواد المطهرة بعد انتهاء الطلاب من أداء الامتحان.وفي نفس السياق قال إبراهيم إسماعيل، طالب في كلية تجارة جامعة عين شمس، إن جميع العاملين بالجامعة يهتمون بتطبيق كل الإجرائات الاحترازية بين الطلاب، تجنبًا لحدوث أي عدوى، بجانب أن المراقب يقوم بإخراج طالب طالب بعد لانتهاء من الامتحان لعدم حدوث ازدحام بين الطلاب.