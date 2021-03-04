الحريري: لا ننتظر رضا أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة اللبنانية

أكد المكتب الإعلامي للمكلف بتشكيل الحكومة اللبنانية سعد الحريري، أنه لا ينتظر رضا أي طرف خارجي لتشكيل الحكومة.وقال المكتب الإعلامي، في بيان صحفي اليوم أوردته "الوكالة الوطنية للإعلام": "نشرت صحيفة الأخبار اليوم خبرا مفاده بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أبلغ اللواء عباس إبراهيم (مدير الأمن العام اللبناني) أنه سيكتفي بتسمية خمسة وزراء.بالإضافة إلى وزير الطاشناق في حكومة من 18 وزيرا، وأصر في المقابل على أن يحصل على حقيبة الداخلية، على أن يمتنع النائب جبران باسيل عن منح الحكومة الثقة، وأن المفاجأة كانت أن الرئيس الحريري رفض اقتراح عون".