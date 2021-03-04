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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي الموحدة لعام 2021

الخميس 04/مارس/2021 - 02:15 م
نماذج الامتحانات
نماذج الامتحانات
هبه محمد
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عقب إعلان وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موعد الامتحانات لكافة المراحل التعليمية، تحركت مؤشرات البحث على محركات الإنترنت والسوشيال ميديا ومواقع التواصل الإجتماعي وبالأخص على موقع "جوجل" من قبل الطلاب وأولياء الأمور، عن نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي الموحدة لعام 2021، وذلك حتى يتمكن طلاب الصف الثالث الإعدادي من المراجعة والاطلاع على الأسئلة والتدريب عليها قبل مواجهة الطالب للامتحانات المباشرة.

وأطلقت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تلك النماذج حتى يتمكن الطلاب من كافة المراحل التعليمية (الابتدائي - الإعدادي - الثانوي) للمراجعة والتدريب على أسئلة الامتحان قبل مواجهة أداء الامتحانات، وذلك نظرًا للظروف الراهنة التي تمر بها البلاد والعالم بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في تعطيل الدراسة من كافة المراحل التعليمية لفترة، وذلك خوفًا على صحة الطلاب والمواطنين من عدوى فيروس كورونا القاتل، وحتى يلتزم الجميع بالإجراءات الوقائية والاحترازية التي أعلنت عنها الحكومة المصرية، للحد من انتشار العدوى في مصر، وذلك بعد أن عاود الفيروس القاتل الانتشار من جديد.

ونظرًا لارتفاع عمليات البحث على محركات الإنترنت من قبل أولياء الأمور وطلاب الصف الثالث الاعدادي، يعرض لكم "الدستور" كافة التفاصيل والمعلومات التي تشمل نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي الموحدة لعام 2021، وطريقة تحميلها حتى يتمكن الطالب من المراجعة قبل أداء الامتحانات، وذلك وفقًا لبيان رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

طريقة نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي الموحدة لعام 2021


1 - أولًا يجب على الطالب الذهاب إلى موقع google drive، وذلك من خلال رابط نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي: drive.google.com.

2 - يمكن لطالب الصف الثالث الاعدادي التصفح للحصول على كافة نماذج الامتحانات الاسترشادية دون تحميلها ولكن من المستحب تحميلها حتى يتمكن الطالب التصفح والاطلاع بشكل أفضل.

3 - ولتحميل نماذج الامتحانات الاسترشادية للصف الثالث الإعدادي الترم الأول يجب على الطالب الضغط على "علامة التحميل".

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4 - أخيرًا.. انتظر حتى يتم تحمل نماذج الامتحانات الاسترشادية على جهازك حتى تتمكن من الاطلاع عليها.

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