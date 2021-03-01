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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

الإثنين 01/مارس/2021 - 12:02 م
امتحانات
امتحانات
الدستور
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يقدم لكم موقع "الدستور" الامتحانات الاسترشادية للصف السادس الابتدائي، وذلك بعدما أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، رابط لتحميل نماذج امتحانات استرشادية الصف السادس الإبتدائي الفصل الدراسي الأول 2021، وبهدف تدريب الطلاب علي نظام الامتحانات الجديدة قبل أداء امتحانات الفصل الدراسي الأول.

وللإطلاع على النماذج الاسترشادية لطلاب الصف السادس، شاهد الصور المرفقة أسفل الخبر.

امتحانات الصف السادس الابتدائي للفصل الدراسي الأول 2021

وكما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات هذا العام ستكون وفقًا لنظام حديث على نظام التعليم في مصر، وهو عبارة عن جمع جميع امتحان جميع المواد في ورقة واحدة فقط، على أن تكون ورقة مجمعة لأسئلة الامتحانات الفصل الدراسي، يأتي ذلك حرصًا من الوزارة على مواجهة مستجدات فيروس كورونا.

تحميل النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

كما أعلن قطاع التعليم العام، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع النماذج الاسترشادية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية - الفصل الدراسى الأول 2021 (متعدد التخصصات) من منصة التعليم المصرى، بعد إجراء التعديلات اللازمة، استعدادا للامتحانات المجمعه متعددة التخصصات والتي بدأت في 27 نوفمبر للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت مد إجازة نصف العام الدراسي حتى 26 فبراير، وبدء الفصل الدراسي الثاني يوم 10 مارس المقبل.

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جدول امتحانات صفوف النقل الترم الأول 2021 

-يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي 2021 امتحانهم يوم الأحد الموافق 28-2-2021.

-امتحان الصف الخامس الابتدائي 2021 يوم الإثنين الموافق 1-3-2021.

- امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021 يوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021.

- امتحانات الصف الأول الإعدادي 2021 يوم الأربعاء الموافق 3-3-2021.

- موعد امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2021 يوم الخميس الموافق 4-3-2021.

امتحانات الفصل الدراسي الأول 2021

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف عن موعد الامتحانات الفصل الدراسي الأول بداية يوم 27 من شهر فبراير 2021 وحتى 9 من شهر مارس الجاري، وسط إجراءات وقائية احترازية مشددة في اللجان الامتحانات لمنع تفشي فيروس كورونا المستجد بين الطلاب والمسئولين عن مراقبة الامتحانات.

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