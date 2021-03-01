تحميل النماذج الاسترشادية الموحدة للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021

تحميل النماذج الاسترشادية للصف السادس الابتدائي الترم الأول 2021





يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت مد إجازة نصف العام الدراسي حتى 26 فبراير، وبدء الفصل الدراسي الثاني يوم 10 مارس المقبل.



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جدول امتحانات صفوف النقل الترم الأول 2021 كما أعلن قطاع التعليم العام، بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع النماذج الاسترشادية للمرحلتين الابتدائية والإعدادية - الفصل الدراسى الأول 2021 (متعدد التخصصات) من منصة التعليم المصرى، بعد إجراء التعديلات اللازمة، استعدادا للامتحانات المجمعه متعددة التخصصات والتي بدأت في 27 نوفمبر للمرحلتين الابتدائية والإعدادية.يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قد قررت مد إجازة نصف العام الدراسي حتى 26 فبراير، وبدء الفصل الدراسي الثاني يوم 10 مارس المقبل.قد يهمك.. حكم صلاة الكسوف والخسوف وكيفية أدائها

-يؤدي طلاب الصف الرابع الابتدائي 2021 امتحانهم يوم الأحد الموافق 28-2-2021.



-امتحان الصف الخامس الابتدائي 2021 يوم الإثنين الموافق 1-3-2021.



- امتحانات الصف السادس الابتدائي 2021 يوم الثلاثاء الموافق 2-3-2021.



- امتحانات الصف الأول الإعدادي 2021 يوم الأربعاء الموافق 3-3-2021.



- موعد امتحانات الصف الثاني الإعدادي 2021 يوم الخميس الموافق 4-3-2021.



وكما أكد وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، أن الامتحانات هذا العام ستكون وفقًا لنظام حديث على نظام التعليم في مصر، وهو عبارة عن جمع جميع امتحان جميع المواد في ورقة واحدة فقط، على أن تكون ورقة مجمعة لأسئلة الامتحانات الفصل الدراسي، يأتي ذلك حرصًا من الوزارة على مواجهة مستجدات فيروس كورونا.