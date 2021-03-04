العراق يُضيء أهم معلم تاريخي في استقبال بابا الفاتيكان

تعتزم السلطات العراقية، اليوم الخميس، إنارة معلم زقورة أور المصنف كأحد أهم وأقدم المعالم التاريخية، للمرة الأولى منذ الآف السنين، استعدادًا لاستقبال البابا فرنسيس خلال زيارته التاريخية المرتقبة للعراق يوم الجمعة القادم.وتنتصب زقورة أور، التي يعود تاريخ تشييدها لأكثر من 4 آلاف عام، بمحافظة ذي قار بالعراق لتخلد عظمة السومريين أثناء فترة سلالة أور الثالثة التي أسسها أور نمو (Ur-Nammu) بمدينة أور جنوب العراق، وفق لقناة «العربية» الاخبارية.وكان قد أكد البابا فرنسيس، الأربعاء، أنه ذاهب إلى العراق، لأنه «لا يمكن خذل الناس مرة ثانية»، في إشارة إلى عدم تمكن البابا الراحل يوحنا بولس من التوجه إليه عام 2000.وناشد البابا فرنسيس، المقرر أن يتوجه للعراق، الجمعة، الدعاء والصلاة حتى تتم الزيارة بأفضل طريقة ممكنة، وتحقق الثمار المرجوة.ولم يتطرق البابا إلى المشاكل الأمنية في العراق، حيث سقط ما لا يقل عن 10 صواريخ، الأربعاء، على قاعدة جوية تستضيف قوات أميركية وعراقية وأخرى تابعة للتحالف الدولي، حيث قتل مدني من جراء القصف.