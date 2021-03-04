توقع نشاط أسهم شركات الطاقة الأوروبية ترقبا لنتائج اجتماع «أوبك بلس»

يتوقع المحللون أن تنشط أسهم شركات الطاقة الأوروبية، اليوم الخميس، في الوقت الذي يترقب فيه المستثمرون نتائج الاجتماع المهم لدول تجمع "أوبك بلس" في وقت لاحق اليوم، في ظل عدم وجود أي إشارات واضحة إلى القرار المنتظر بشأن مستوى الزيادة المتوقعة في إنتاج النفط الخام.وأشارت وكالة بلومبرج للأنباء إلى أن السعودية وروسيا، وهما أكبر منتجين للنفط في "أوبك بلس"، أجريتا محادثات أمس الأربع بهدف التوصل إلى أرضية مشتركة بشأن مستويات إنتاج النفط، في الوقت الذي دعت فيه الرياض إلى ضرورة توخي الحذر، في حين تسعى موسكو إلى زيادة الإنتاج في ظل تحسن أسعار النفط.وارتفع سعر خام برنت القياسي لنفط بحر الشمال اليوم بنسبة 0.7 % إلى 64.53 دولار للبرميل، وخام غرب تكساس الوسيط القياسي للنفط الأمريكي بنسبة 0.6 % إلى 61.64 دولار للبرميل، في بداية تعاملات بورصة لندن للسلع.