1.01 مليون جرعة لقاح كورونا في هولندا.. تحتاج 3 سنوات لتطيعم 75%

أظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، اليوم الخميس، أنه تم حتى الآن في هولندا إعطاء 1.01 مليون جرعة من لقاح ضد فيروس كورونا.وتشير البيانات المعلنة اليوم الأربعاء، إلى أن معدل التطعيم في هولندا يقدر بـ21 ألفا و209 جرعات يوميا.ووفقا لهذا المعدل، من المتوقع أن تستغرق هولندا 3.3 عام لتطعيم 75% من تعداد سكانها باللقاح المؤلف من جرعتين.وبدأت هولندا حملة التطعيم ضد فيروس كورونا منذ ثمانية أسابيع.