«ديزني» تغلق 60 متجرًا في أمريكا وتطوّر مبيعاتها عبر الإنترنت

أعلنت "ديزني" أنها ستغلق ما لا يقل عن 60 متجر في أمريكا الشمالية هذه السنة للتركيز على نشاطات المبيعات عبر الإنترنت.ولن تكون عمليات الإغلاق هذه سوى خطوة أولى، إذ أكدت الشركة التي تحتل صدارة قطاع الترفيه عالميًا في بيان أنها تعتزم "تقليص نقاط بيعها الميدانية بشكل كبير" لتطوير التجارة الإلكترونية.ونقل البيان عن رئيسة قسم المنتجات الاستهلاكية والألعاب وتجارة التجزئة في الشركة ستيفاني يونغ قولها إن المستهلك بات ميّالًا إلى التسوق عبر الإنترنت "وفي الوقت نفسه غيّر الوباء ما يتوقعه المستهلكون من بائع تجزئة".وتعتزم "ديزني" تاليًا تطوير منصة مبيعاتها "شوب ديزني" السنة المقبلة وتعزيز تكاملها مع تطبيقات الهاتف المحمول المخصصة لمتنزهاتها الترفيهية، فضلًا عن تفعيل حضورها على الشبكات الاجتماعية.