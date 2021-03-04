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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الكرازة

أسقف سيناء الجنوبية يترأس صلوات القداس بكنيسة مارجرجس

الخميس 04/مارس/2021 - 08:36 ص
الأنبا أبوللو أسقف
الأنبا أبوللو أسقف الكنيسة
تريزة شنودة
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ترأس الأنبا أبوللو أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بسيناء الجنوبية، اليوم، صلوات القداس الإلهي بكنيسة الشهيدان مارجرجس ومارمينا بمدينة رأس سدر.

وشارك بالحضور في فعاليات القداس كهنة وشمامسة الكنيسة، وعدد محدود من الأقباط للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، ومن أهمها التباعد بين المصلين والالتزام بارتداء الكمامات.

وتبدأ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الصوم الكبير، 8 مارس المقبل، ويمتد 55 يومًا، حتى ينتهي ليلة سبت النور.

ويترأس البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية؛ قداسات أولى أيام الصوم الكبير بدير الأنبا بيشوي بوادى النطرون، وذلك يأتي تزامنًا مع الذكرى الأولى لرحيل الأنبا صرابامون، أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوي بوادي النطرون.

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