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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

بدء توافد طلاب «تانية ثانوي» لامتحان اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس

الخميس 04/مارس/2021 - 08:15 ص
لجان امتحانات
لجان امتحانات
نورهان عبدالرحمن
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بدأ توافد طلاب الصف الثاني الثانوي، على اللجان الامتحانية، لأداء امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع، في ثالث امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت، بلجان معقمة ومأمنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.

وكانت قد قررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الالكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.

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