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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

أسعار مواد البناء اليوم الخميس 4-3-2021

الخميس 04/مارس/2021 - 05:02 ص
مواد البناء
مواد البناء
منة سالم
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يرصد موقع "الدستور"، في هذا التقرير، أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس 4-3-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة خلال التداولات الصباحية اليوم.

وعلى المستوى المحلي، سجلت أسعار مواد البناء استقرارًا كبيرًا في الأسواق المحلية المصرية مقارنة بأسعار الأمس، وفقًا لما أعلنته شعبة مواد البناء بالاتحاد العام للغرف التجارية.

أسعار مواد البناء في مصر اليوم الخميس 4-3-2021

أسعار الحديد اليوم

تراوح سعر طن الحديد بين 13500 – 13650 جنيها تسليم أرض المصنع، ويصل السعر للمستهلك بين 13800 – 14000 جنيه، وتراوح سعر الأسمنت للمستهلك بين 700-750 جنيها للطن.

وجاءت أسعار الحديد على النحو التالي:

سعر حديد السويس للصلب

استقر سعر حديد السويس للصلب فى السوق اليوم عند 13550 جنيها.

سعر حديد المراكبي اليوم

ولم يتغير سعر حديد المراكبي عند 13400 جنيه للطن والذي يعد مصنعها ضمن المصانع المتكاملة في مصر.

سعر حديد العشري للصلب

سعر حديد العشري للصلب لم يتغير ليسجل الطن نحو 13300 جنيه تسليم أرض المصنع.

سعر حديد عز اليوم

سجل سعر حديد التسليح عز استقرارًا على مدار شهرين ليبلغ نحو 13654 جنيهًا للطن تسليم أرض المصنع.

سعر حديد المصريين

فيما شهد سعر مصنع حديد المصريين المملوك لرجل الأعمال أحمد أبوهشيمه ثباتا ليبلغ 13550 جنيهًا للطن.

سعر حديد الجارحي اليوم

كما لم يشهد سعر حديد الجارحي في مصر أي تغير ليبلغ نحو 13450 جنيها للطن تسليم أرض مصنع.

سعر حديد بشاي للصلب

وسجلت أسعار الحديد اليوم نوع بشاي للصلب عند 13450 جنيها للطن أرض مصنع.

أسعار الأسمنت اليوم

وسجّل سعر الأسمنت في الشركة العربية للأسمنت 835 جنيها للطن، ومصر للأسمنت قنا 740 جنيها للطن، والسويدي 813 جنيهات للطن، وسجل في حلوان 835 جنيها للطن، كما سّجل أسمنت أسيوط سعر 768 جنيهًا للطن، وأسمنت سيناء 760 جنيها للطن.

أسعار الرمل اليوم

وفيما يخص سعر الرمل فتتراوح الأسعار بين 60-100 جنيه للمتر.

أسعار الطوب اليوم

بينما سجل متوسط سعر الطوب 750-950 جنيها للألف طوبة.

أسعار الجبس اليوم

وسجلت أسعار الجبس في الأسواق المحلية المصرية اليوم 550 - 650 جنيها للطن.


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