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الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الجزائر تدرس سحب الجنسية ممن يشكلون تهديدا على الدولة

الخميس 04/مارس/2021 - 06:23 ص
الجزائر تدرس سحب
الجزائر تدرس سحب الجنسية
وكالات
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قال مكتب رئيس الوزراء الجزائري، إن الجزائر تخطط لأول مرة لسحب الجنسية من كل مواطن "يرتكب عمدا أفعالا خارج التراب الوطني من شأنها أن تلحق ضررا جسيما بمصالح الدولة أو تمس بالوحدة الوطنية".

وأضاف في بيان بعد اجتماع للحكومة بقيادة رئيس الوزراء عبد العزيز جراد لبحث تعديلات على قانون الجنسية وأمور أخرى، أن هذا الإجراء يطبق على الشخص الذي ينخرط في منظمة إرهابية أو يقوم بتمويلها أو تمجيدها.

وذكر البيان أن هذا الإجراء يخص أيضا "كل من تعامل مع دولة معادية".

وقال إن أحكام القانون متوافقة مع الاتفاقيات الدولية المعمول بها في هذا المجال وتضمن الحق في الطعن، دون أن يذكر تفاصيل أخرى حول سبب التعديلات.

ومن المتوقع مناقشة الإجراء مرة أخرى لاحقا في اجتماع للحكومة برئاسة الرئيس عبد المجيد تبون.

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