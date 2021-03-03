غدًا.. طلاب «تانية ثانوي» يؤدون امتحاني علم النفس واللغة الأجنبية

يؤدي طلاب الصف الثاني الثانوي، غدًا، امتحان مادتي اللغة الأجنبية الثانية وعلم النفس والاجتماع في ثالث امتحانات الفصل الدراسي الأول لهم، إلكترونيا عبر أجهزة التابلت بلجان معقمة ومؤمّنة بالمدارس، حفاظًا عليهم من فيروس كورونا.وقررت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إجراء الامتحانات الإلكترونية للصفين الأول والثاني الثانوي، بتقسيم توقيت الامتحان بين المحافظات، ليضمن تخفيف الأحمال على شبكات الاتصالات.