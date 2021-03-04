قبل وفاة بن شرقى.. امتحانات مثيرة للجدل



حالة من الغضب لجماهير الزمالك وكرة القدم، حيث آثار امتحان في كلية حقوق بجامعة سوهاج الجدل بسبب تضمنه سؤال يدور حول افتراض وفاة المغربي أشرف بن شرقي لاعب نادى الزمالك إثر فيروس كورونا تاركًا تركة ضخمة، ليكون هناك صراع على التركة بعد وفاته بين أكثر من طرف من أسرته أمام المحاكم.



وعلى الفور انتشرت صورة الامتحان المثير للجدل، حيث طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بضرورة معاقبة الدكتور واضع السؤال، بالإضافة إلى اتخاذ كافة الإجراءت القانونية.



وهناك الكثير من الامتحانات التي أثارت الجدل وتضمنت أسئلة تعجيزية أو أسئلة عن مشاهير تسببت في صعودها على عرش التريند.

هوت شورت رانيا يوسف



«هوت شورت رانيا يوسف»

أثار سؤال بقسم الصحافة بكلية الإعلام بجامعة سوهاج الجدل العام الماضي، بعدما تضمن خمس أسئلة عن فستان رانيا يوسف الذي أثار الجدل في مهرجان القاهرة السينمائي.



وجاء في نص السؤال: «تمثل واقعة ارتداء الفنانة رانيا يوسف، الهوت شورت في ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي حدثًا غريبًا أثار الرأي العام»، مطالبين الطلاب بالإجابة عن خمس أسئلة حول كيفية التغطية الصحافية للحدث.



امتحان بن شرقى

«وفاة بن شرقي»

يعتبر سؤال أمتحان كلية الحقوق بجامعة سوهاج، الأكثر جدلًا بعدما تضمن وفاة اللاعب أشرف بن شرقي لاعب الزمالك، الأمر الذي تسبب في حالة من الغضب، بالإضافة إلى كثرة المطالبات بمعاقبة الأستاذ الجامعي.



مفرد الأقصر

«مفرد الأقصر»

تضمن الاسئلة التى أثارت الجدل، هو سؤال مادة اللغة العربية للصف الرابع الابتدائي بالإسكندرية، حيث طلب من الطلبة إيجاد مفرد لكلمة «الاقصر»، الأمر الذب آثار دهشة وسخرية الكثير من أولياء الأمور.

ما بلاش يا نوسة

«مابلاش إعلام يا نوسة»

من الأسئلة التي آثارت الجدل والسخرية، هو أحد الأسئلة الخاصة بامتحان الفرقة الأولى بكلية الاعلام، حيث فوجئ الطلاب، بسؤال غريب في امتحان اللغة العربية، يطلب فيه أستاذ المادة إعادة صياغة قطعة مكتوبة باللغة العامية بلغة صحيحة.



وتضمن المنشور: «ما قلت لك يا نوسة بلاش إعلام، قلتي لي لقد خلقت إعلامية وعملتي لي فيها منى الشاذلي، اشربي بقى».

«حكاية حب»

تضمن أحد الاسئلة الخاصة بامتحان القدرات لكلية الإعلام، سؤال عن تاريخ فيلم «حكاية حب» للراحل عبدالحليم حافظ، الأمر الذي آثار دهشة الكثيرين من الطلبة.

