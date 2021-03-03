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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عدد حلقات مسلسل شديد الخطورة | وكيفية المتابعة عبر watch it

الأربعاء 03/مارس/2021 - 07:33 م
شديد الخطورة
شديد الخطورة
أمير محمد خالد
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حقق مسلسل "شديد الخطورة" نجاحا جماهيريا كبيرا عقب عرضه على قناة cbc بجانب طرح جميع حلقاته على منصة واتش ات حيث أنه يعد أول مسلسل ينتج خصيصًا للعرض على منصة واتش ات، بطولة الفنان أحمد العوضي وريم مصطفي ومحمد حجازي وخالد كمال ورياض الخولي وهادثي الجيار وأحمد صيام ومن تأليف محمد سيد بشير وإخراج حسام علي.

عدد حلقات مسلسل شديد الخطورة

 
مسلسل "شديد الخطورة" هو من أوائل المسلسلات التي تقوم شركة سينرجي بإنتاجها خصيصًا للعرض على منصة واتش ات الذي تم إطلاقها منذ عامين تقريبًا وتضم جميع مسلسلات شركة سينرجي بجانب العديد من الإنتاجات الخاص سواء كمسلسلات أو برامج، وتم تقديم مسلسل "شديد الخطورة" منذ عدة أشهر في 7 حلقات وينتمي لنوعية أعمال التشويق والأثارة والاكشن حيث أن قصته تدور حول أحد مهندسين الكمبيوتر الذي تتعرض زوجته للخطف وتم عرضه مؤخرًا علي قناة cbc.

كيفية المتابعة عبر watch it


جميع حلقات مسلسل "شديد الخطورة" متواجده علي منصة واتش ات ولمشاهدتها يمكن تنزيل التطبيق من متجر جوجل بلاي أو أب ستور، ويتم تسجيل بيانات المستخدم عن طريق الايميل او رقم الهاتف المحمول.

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الجدير بالذكر أن يقدم القائمين على المنصة حاليًا عرض الاشتراك لمدة ثلاث شهور في المنصة بـ120 جنيها بمناسبة شهر رمضان اقتراب موسم عرض الأعمال الرمضانية، حيث سيتم عرض عدد كبير من المسلسلات بشكل حصري علي المنصة في رمضان.

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