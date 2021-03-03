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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

كواليس تصوير مسلسل «الملك» لعمرو يوسف (صور)

الأربعاء 03/مارس/2021 - 03:12 م
جريدة الدستور
منار إبراهيم - حسن أمين
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يصور الفنان عمرو يوسف مشاهد مسلسله الدرامي الجديد "الملك"، على قدم ورأس للحاق بموسم رمضان المقبل، والذي تدور أحداثه في فترة العصر الفرعوني.

ورصدت عدسة "الدستور" الديكور الخاص بمشهد اليوم من أحداث المسلسل وهو المعبد الذي يقطن فيه الملك أحمس الذي يجسده الفنان عمرو يوسف، وأنهى فريق العمل جزء كبير من التصوير والذي بدأ خلال الفترة الماضية داخل مدينة الانتاج الإعلامي، ويتم التصوير ما بين الديكورات الخاصة والتي بنيت خصيصا للمسلسل داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، على أن يتم تصوير بعض المشاهد في مدينة الأقصر.

و مسلسل "الملك" مأخوذ عن رواية "كفاح طيبة" للأديب العالمي نجيب محفوظ، وتم التعاقد مع النجوم صبا مبارك، سوسن بدر، ماجد المصرى، محمد علاء، ريم مصطفي، محمد لطفي، أمير صلاح، وباسل الزارو، معتز هشام، وآخرين، وتأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج حسين المنباوي.

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