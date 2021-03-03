10 صور في أول ظهور لخالد يوسف من عزاء شقيقه

حضر المخرج خالد يوسف، عزاء شقيقه بمسقط رأسه بقرية تصفا في كفر شكر بمحافظة القليوبية، وتلقى يوسف العزاء من أهالى القرية بعد أن عاد من الخارج أمس، وتنشر "الدستور" 10 صور من الجنازة.وأدى خالد يوسف صلاة الجنازة على شقيقه صلاح، الذى وافته المنية أمس، وعقب الصلاة شارك الأهالي فى تشييع الجثمان، حيث تم دفنه فى مقابر الأسرة.وخيمت حالة من الحزن على قرية تصفا مسقط رأس المخرج الشهير، خلال تشييع جثمان شقيقه المهندس صلاح يوسف، مؤكدين أنه كان خيرا وبشوشا ويحب مساعدة الناس، ويحظى بحب واحترام الجميع.