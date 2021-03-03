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الأربعاء 03 مارس 2021 الموافق 19 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

مبادرة أمريكية لتقديم حوافز مالية للموظفين من أجل التطعيم ضد كورونا

الأربعاء 03/مارس/2021 - 04:04 م
التطعيم ضد كورونا
التطعيم ضد كورونا
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أطلقت مجموعات الأعمال بالولايات المتحدة وإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن مبادرة جديدة تهدف إلى إقناع الشركات بتقديم حوافز مالية للموظفين من أجل التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وتشجع المبادرة - وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية اليوم الأربعاء - أصحاب الأعمال على تسهيل حصول العمال قدر الإمكان على التطعيم، وذلك عبر التعويض أو منحهم إجازة مدفوعة الأجر.

وتعهدت العديد من الشركات بالفعل بتقديم مدفوعات نقدية لمرة واحدة لموظفيها، لكن النقابات تقول إنها تفضل إجازة مدفوعة الأجر لأعضائها.

وفي هذا الصدد، قال متحدث باسم عمال الاتصالات في الولايات المتحدة إنه "ينبغي أن يكون الموظفون قادرين على الحصول على التطعيم دون خوف من فقدان الأجور أو فقدان إجازة مدفوعة الأجر أو غيرها من الإجازات، لذلك تشجع نقابة عمال الاتصالات أصحاب العمل على السماح للموظفين بالتلقيح في وقت العمل المدفوع الأجر لتوسيع فرص حصول الموظفين على اللقاحات المتاحة بكمية محدودة وإظهار دعم صاحب العمل للتطعيمات".

كما تدعم النقابة - التي تضم 700 ألف عامل - أيضا استحقاق الوقت المرضي للآثار الجانبية المتعلقة باللقاحات.

وأكدت قائمة متزايدة من الشركات أنها ستقدم للموظفين نوعا من الحوافز المالية للتطعيم، إلا أن الإجماع المتزايد بين النقابات هو أن الإجازة مدفوعة الأجر هي الأفضل.

وقال الاتحاد الدولي لموظفي الخدمة الذي يمثل أكثر من مليوني عامل في الولايات المتحدة إنه "يجب توفير اللقاحات مجانا، ويجب منح العمال إجازة مدفوعة الأجر إذا تطلبت عملية التطعيم منهم التغيب عن العمل".

وتشمل المبادرة المدعومة من البيت الأبيض بعضا من أكبر مجموعات الضغط التجارية في واشنطن مثل غرفة التجارة الأمريكية والرابطة الوطنية للمصنعين، وغيرها.. كما انضم إلى المبادرة قادة مجتمعات الأعمال السوداء واللاتينية والآسيوية كجزء من محاولة لدعوة الشركات إلى تقليل الحواجز أمام التطعيمات.

وقال كبير مسؤولي السياسات في الغرفة التجارية نيل برادلي إنه "على الرغم من عدم وجود حل واحد يناسب الجميع فإن لكل صاحب عمل دور يمكنه القيام به، بما في ذلك المساعدة في تسهيل حصول الموظفين على اللقاح عند توفر اللقاح".

وقالت الرابطة الوطنية للمصنعين إن بعض الشركات ربما تنتظر الحكومة الفيدرالية لتقديم إرشادات بشأن الحوافز، إذ قال متحدث باسم المجموعة "لا يزال المصنعون ينتظرون التوجيه من لجنة تكافؤ فرص العمل بشأن أنواع الحوافز التي يمكن تقديمها للموظفين للحصول على اللقاح"، مضيفا أن "العديد من الشركات المصنعة تقدم إجازة مدفوعة الأجر وتساعد عائلات الموظفين على الحصول أيضا على التطعيم".

وتضغط النقابات من أجل أكثر من مجرد إجازة مدفوعة الأجر، إذ يقول كثيرون إن الشركات بحاجة إلى اتخاذ المزيد من تدابير السلامة لحماية العمال من فيروس كورونا، بالإضافة إلى التوزيع السريع للقاح.

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