5 نصائح للحصول على نمط حياة صحي (فيديو)

1 - اليوجا روتين يومي



2- متابعة فن إدارة الوقت



3- إرشادات التغذية الصحية



4- التدريبات والتمارين البدنية



5- تعزيز المناعة



أسلوب الحياة الصحي لا يتعلق فقط بالطعام، وإنما يشمل روتين الحياة اليومي، والغالبية منا يظل يقرأ العديد من الكتب ويستمع إلى آلاف المشاهير وهم يقدمون النصائح اليومية، ومع ذلك لاشيء يتغير.و أعلن خلال اليومين الماضيين عن فتح باب الحجز لتلقي لقاح كورونا لجميع المواطنين بعد تعاقد مصر على جرعات كبيرة منه، وصارت الحاجة ملحة من أجل التغيير على المستوى الشخصي، واتباع كل العادات الصحيحة حتى لا يعانى الشخص من انتكاسات فيما بعدـ وفي السطور التالية نصحبكم لاستعراض عدد من النصائح لأبرز المعنيين بالصحة الجسدية في الشرق الأوسط.معلمة اليوجا والمدربة فرح نوفل، مؤسسة "Yogi Things"، تبدأ يومها بجلسة يوجا والأهم من ذلك أنها تعتزم اليوم، تحديد النية ليس بالأمر السهل، لكنه سيساعدك على تحديد هدف يومي.هو أحد أفضل مدربي اللياقة البدنية في مصر، يمكنه أن يساعدك على بناء جسم صحي، وكذلك سيقدم لك نصائحه من خلال فيديوهاته الكثيرة حول فن إدارة الوقت الذي ينشرها على "إنستجرام".روان بدري مدربة لياقة بدنية ومحترفة، وأيضًا متخصصة في التغذية حول إرشادات الطعام يمكنها أن تساعد في اتباع نظام صحي متميز.امرأة القوة، واحدة من أفضل المدربين في المنطقة، ساعدت هبة علي الكثير من الناس في تحولاتهم، وتعتبر مصدر إلهام ومحفز خاصة عندما يتعلق الأمر بالتدريبات والتمارين، ويمكنك القيام بذلك في أي مكان.عزز مناعتك واضمن صحة جيدة مع الدكتورة نورهان قنديل مع بعض النصائح المفيدة:•التفاح أكثر فاعلية من القهوة في إيقاظك في الصباح.•يحتوي البروكلي على فيتامين سي أكثر من البرتقال.•الكزبرة مفيدة للهضم، وتهدئ الصداع والسعال والغثيان.•شرب الماتشا في الصباح يعمل على زيادة التركيز، ويخفف من التوتر، ويقوي الذاكرة.