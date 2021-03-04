رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 04 مارس 2021 الموافق 20 رجب 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

لايف ستايل

5 نصائح للحصول على نمط حياة صحي (فيديو)

الخميس 04/مارس/2021 - 10:58 ص
نمط حياة صحي
نمط حياة صحي
غادة موسى
طباعة
أسلوب الحياة الصحي لا يتعلق فقط بالطعام، وإنما يشمل روتين الحياة اليومي، والغالبية منا يظل يقرأ العديد من الكتب ويستمع إلى آلاف المشاهير وهم يقدمون النصائح اليومية، ومع ذلك لاشيء يتغير.

و أعلن خلال اليومين الماضيين عن فتح باب الحجز لتلقي لقاح كورونا لجميع المواطنين بعد تعاقد مصر على جرعات كبيرة منه، وصارت الحاجة ملحة من أجل التغيير على المستوى الشخصي، واتباع كل العادات الصحيحة حتى لا يعانى الشخص من انتكاسات فيما بعدـ وفي السطور التالية نصحبكم لاستعراض عدد من النصائح لأبرز المعنيين بالصحة الجسدية في الشرق الأوسط.

1 - اليوجا روتين يومي

معلمة اليوجا والمدربة فرح نوفل، مؤسسة "Yogi Things"، تبدأ يومها بجلسة يوجا والأهم من ذلك أنها تعتزم اليوم، تحديد النية ليس بالأمر السهل، لكنه سيساعدك على تحديد هدف يومي.

2- متابعة فن إدارة الوقت

هو أحد أفضل مدربي اللياقة البدنية في مصر، يمكنه أن يساعدك على بناء جسم صحي، وكذلك سيقدم لك نصائحه من خلال فيديوهاته الكثيرة حول فن إدارة الوقت الذي ينشرها على "إنستجرام".

3- إرشادات التغذية الصحية

روان بدري مدربة لياقة بدنية ومحترفة، وأيضًا متخصصة في التغذية حول إرشادات الطعام يمكنها أن تساعد في اتباع نظام صحي متميز.

4- التدريبات والتمارين البدنية

امرأة القوة، واحدة من أفضل المدربين في المنطقة، ساعدت هبة علي الكثير من الناس في تحولاتهم، وتعتبر مصدر إلهام ومحفز خاصة عندما يتعلق الأمر بالتدريبات والتمارين، ويمكنك القيام بذلك في أي مكان.

5- تعزيز المناعة

عزز مناعتك واضمن صحة جيدة مع الدكتورة نورهان قنديل مع بعض النصائح المفيدة:

•التفاح أكثر فاعلية من القهوة في إيقاظك في الصباح.

•يحتوي البروكلي على فيتامين سي أكثر من البرتقال.

•الكزبرة مفيدة للهضم، وتهدئ الصداع والسعال والغثيان.

•شرب الماتشا في الصباح يعمل على زيادة التركيز، ويخفف من التوتر، ويقوي الذاكرة.



الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

«الأهلي» يعاقب «كهربا»: 200 ألف غرامة وحرمان من اللعب لشهر

موقع وزارة الصحة المصرية.. رابط تسجيل حجز لقاح فيروس كورونا في مصر

الصور

image description

تعاون بين جامعة أسيوط والحماية المدنية في التدريب على التعامل مع الحرائق

image description

«أسيوط» تستعد للتطعيم ضد كورونا.. أين تحصل على اللقاح؟

image description

طلاب الثانوية بأسيوط يفضلون «امتحان التابلت».. ونخشى «السيستم» في الشهادة

image description

انطلاق امتحانات الصف الثاني الثانوي بدمياط

image description

تطوير طرق فارسكور بدمياط

الأكثر قراءة

أخبار موعد فتح الطيران السعودي الدولي 2021 بين مصر والسعودية بالتفصيل

لأول مرة في تاريخها.. «طنطا» ضمن أفضل جامعات العالم

أسعار الذهب بالصاغة اليوم الخميس 4-3-2021

أول رد من «الأوقاف» على صور المسجد المبنى داخل عقار

إنفوجراف

image description

«رابر وممثل شاطر».. مواهب متعددة للأمير هاري (إنفوجراف)

image description

مبادرة الرئيس لدعم صحة المرأة المصرية «إنفوجراف»

image description

تعرف على مبادرة إنهاء قوائم الانتظار

image description

تكلفة منظومة التأمين الصحى الشامل فى 5 محافظات

نجم الساعة

ريفيو فيلم «I Care A Lot».. من قال إن الاجتهاد يؤدي للنجاح؟!

منوعات

صاحبه اشتراه بـ35 دولارًا.. طرح وعاء خزف في مزاد بـ500 ألف دولار

تهديد بوجود قنبلة يغلق «تاج محل» بالهند

كم تبقى على رمضان 2021 | موعد الشهر الكريم لعام 1442هـ

كوتس: حضور الجماهير من الخارج فى الأولمبياد بيد اليابان

أيام زمان

مأساة الفنانة صباح

بفيلم «شقة فى وسط البلد».. مشهد كاد يودى بحياة صلاح السعدنى وشهيرة

كيف اتجه شقيق حسن البنا لكتابة المسرحيات؟

«مقتبس من فيلم عالمى» حكاية الفيلم الذى أبعد ماجدة عن الإخراج للأبد

مقالات الرأي
ماجد حبته
مصر والسودان.. القادم مختلف
صفوت البياضي
بروهم قبل أن تفقدوهم
مؤمن المحمدي
البوصة بـ تفرق
خالد عكاشة
سلطة أريتريا في الظلام الأثيوبي
المزيد

الثقافة

هل نُحت ليمثل المسيخ الدجال؟.. خرافات حول تمثال أبى الهول

«محمود سعيد أحد أسباب اتجاهى للتفرغ للأدب».. اعترافات نجيب محفوظ

«مكسب سياسى».. ماذا كتبت مجلة «لايف» عن زواج الملك فاروق من فريدة؟

«كشفت له فى بيتى».. عندليب الصحافة يحكى عن بليغ حمدى