«حماة الوطن» يهنئ أبو الغيط لتجديد توليه أمانة جامعة الدول العربية

هنأ حزب حماة الوطن الدكتور أحمد أبوالغيط، على موافقة وزراء الخارجية العرب للتجديد له لفترة أخرى أمينا عاما لجامعة الدول العربية، وتأتي هذه الخطوة تأكيدًا على حرص الأشقاء على الجامعة العربية واستمرار دورها في دعم العمل العربي المشترك ومواجهة التحديات التي تواجه العالم العربي.وأكد الحزب، أن استمرار الدكتور أحمد أبو الغيط في موقعه لفترة ثانية بعد نجاحه أثناء توليه المنصب في الفترة الأولى (2016 - 2021) في الحفاظ على قدر كبير من التفاهم والتعاون العربي، رغم اندلاع العديد من الأزمات والخلافات التي هددت الأمن والاستقرار في المنطقة.وأضاف الحزب، أن المرحلة القادمة ستحتاج جهدا أكبر من الجامعة العربية كمؤسسة عربية كبرى ينطلق عملها من ثوابت لا تتغير أبرزها الحفاظ على النظام العربي وإعادة روح التعاون والتضامن بعد أن أثبتت الأحداث أن الأمن القومي العربي تعرض لأخطار عديدة بسبب غياب البعد الاستراتيجي في أن أمن كل دولة من الدول متعلق بأمن كل الدول العربية.