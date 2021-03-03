مستشفيات التشيك تسجل رقمًا قياسيًا لمرضى كورونا

سجلت المستشفيات في جمهورية التشيك رقمًا قياسيًا لمرضى كورونا، طبقًا لبيانات اليوم الأربعاء.وأشارت بيانات صادرة عن وزارة الصحة إلى أن 8162 شخصًا، يتم علاجهم كمرضى مقيمين، وهو أعلى رقم منذ بدء جائحة فيروس كورونا المستجد.ومن بينهم، أكثر من 1660 حالة خطيرة بشكل خاص، تتطلب أجهزة تنفس صناعي، وفي منطقة "باردوبيس" الإدارية شرق "بوهيميا"، تم تفعيل خطة طوارئ نظرًا لأن الطاقات الاستيعابية للمستشفيات بلغت حدها الأقصى.وسجلت السلطات 16 ألفًا و642 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة اليوم الأربعاء.وخلال الأيام السبعة الماضية، أصيب أكثر من 780 شخصًا لكل مئة ألف من السكان، طبقًا للحسابات بشأن الفيروس.