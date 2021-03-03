شكري: مصر تسعى لاتفاق يضمن حقوقها المائية بشأن سد النهضة

قال سامح حسن شكري، وزير الخارجية، إن مصر تسعى لاتفاق يضمن حقوقها المائية بشأن سد النهضة.وأضاف شكري، اليوم الأربعاء، أن مصر تستعد لاتفاق مائي يحفظ حقوقها المشروعة ولا ينتقص من حق إثيوبيا في التنمية.وفي وقت سابق، قال وزير الخارجية، إن مباحثات سد النهضة وصلت الآن إلى مرحلة ضرورة مراعاة مصالح المواطنين ومخاطر انتهاج قرارات أحادية، مؤكدا وجود رؤية مشتركة بين مصر والسودان لحل قضية سد النهضة مع مراعاة كل الحقوق.