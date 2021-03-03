التحفظ على 3 أطنان كبدة فاسدة بثلاجة في القليوبية

تمكنت مباحث التموين بوزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية، بدون ترخيص في محافظة القليوبية.وتبين ضبط 3،82 طن لحوم ومصنعاتها، كبدة، أسماك فليه، يشتبه فى عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمى لوجود تغير فى خواصها الطبيعية.تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، العرض على النيابة للتحقيق.