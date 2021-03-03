9 قتلى في صفوف المتظاهرين المعارضين للانقلاب بميانمار

أعلنت وسائل إعلام، اليوم الأربعاء، بسقوط 9 قتلى في صفوف المتظاهرين المحتجين في مدن مختلفة من ميانمار على الانقلاب العسكري الذي شهدته البلاد مطلع فبراير.وأكدت وسائل إعلام محلية ووكالة "رويترز" نقلا عن شهود عيان أن متظاهرا ومتظاهرة قتلا برصاص أجهزة الأمن اليوم في ثاني أكبر مدن ميانمار، ماندالاي، بالإضافة إلى قتيلين آخرين لقيا مصرعهما في كل من مدينة ميانغيل والعاصمة الاقتصادية وأكبر مدن البلاد يانغون.